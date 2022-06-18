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45 минут назад

В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали 11 человек

ТАССиещё 4

Туристический автобус в Краснодарском крае врезался в дерево, по дороге задев четыре автомобиля, в результате ДТП пострадали 11 человек, сообщили в субботу в пресс-службе региональной прокуратуры.

На Кубани в ДТП с туристическим автобусом пострадали 11 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предварительно установлено, что туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части. В результате ДТП из 22 пассажиров автобуса пострадали 11, им причинены повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, автобус был зафрахтован туристической группой из Кубанского государственного университета.

По информации Минздрава региона, в автобусе были студенты, ехавшие на практику.

"Студенты Кубанского госуниверситета 18-19 лет ехали на практику. Пострадавших 11: один - водитель автобуса - крайне тяжелый, 10 пострадавших студентов разной степени тяжести, критически тяжелых нет", - сказала представитель министерства.

ДТП,Генпрокуратура РФ,
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