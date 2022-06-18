На Кубани в ДТП с туристическим автобусом пострадали 11 человек

"Предварительно установлено, что туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части. В результате ДТП из 22 пассажиров автобуса пострадали 11, им причинены повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.