Названы автомобили, которые чаще всего в России попадают в ДТП

Эксперты анонсировали список транспортных средств, которые чаще прочих участвуют в дорожно-транспортных происшествиях на территории России.

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Согласно итогам первых трёх месяцев текущего года, чаще других в аварии попадали машины автобренда Toyota. Из статистических исследований, проведённых отечественными специалистами, следует, что больше всего дорожно-транспортных происшествий страховщики зафиксировали за рассматриваемый период времени на территории российской столицы.

Из всех произошедших случаев ДТП, которые были учтены страховыми компаниями за три первых месяца текущего года, на долю транспортных средств автобренда Toyota приходится около 11 процентов. На втором месте этого рейтинга размещается марка Hyundai. Автовладельцы машин данного бренда оказывались в авариях в 10,2%. На третьей позиции разместились авто бренда Kia. Речь ведётся о 9,8% таких случаев.

На отечественном авторынке самой распространённой маркой является Lada. В этом рейтинге автобренд оказался на четвёртом месте, продемонстрировав результат 9,66%. Пятую позицию отдали Renault.

На шестом месте расположился немецкий Volkswagen. Марка Skoda в рейтинге заняла седьмую ступень. Популярный Mercedes-Benz находится на восьмом месте. Девятая позиция досталась BMW. Десятку ТОП замыкает автобренд Ford. На его долю приходится 3,5% всех произошедших аварий в период трёх месяцев этого года.

По заявлению экспертов, в столице произошло 21,2% всех дорожно-транспортных происшествий, участники которых обратились в страховые компании. Меньше всего аварий случилось в Ингушетии – около 0,02%.