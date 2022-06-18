В Краснодарском крае произошло ДТП с туристическим автобусом. Он врезался в дерево, по дороге задев четыре машины. При аварии пострадали 13 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Предварительно установлено, что туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части. В результате ДТП из 22 пассажиров автобуса пострадали 11, им причинены повреждения различной степени тяжести», - отмечается в сообщении.
По сведениям ведомства, автобус зафрахтовала группа туристов из Кубанского государственного университета.
В Минздраве региона заявили, что в транспортном средстве находились ехавшие на практику студенты.
«Студенты Кубанского госуниверситета 18-19 лет ехали на практику. Пострадавших 11: один - водитель автобуса - крайне тяжелый, 10 пострадавших студентов разной степени тяжести, критически тяжелых нет», - рассказали представители министерства.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае выросло до 13 человек, уточнил ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на ГУ МВД.