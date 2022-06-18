Число пострадавших в аварии с автобусом на Кубани выросло до 16

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 16, сообщил в соцсети «ВКонтакте» оперштаб региона.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края/РИА «Новости» Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края/РИА «Новости»

По данным ведомства, после аварии, произошедшей с автобусом вблизи поселка Мезмай, в Апшеронскую ЦРБ доставили 16 человек, их обследуют врачи муниципалитета.

Как сообщили в минздраве Кубани, тяжело пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

«Большинство – средней степени тяжести. После обследования в случае необходимости пострадавших могут перевезти в Краснодар», — рассказал источник.

Ранее туристический автобус, который вез студентов и преподавателей Кубанского госуниверситета на практику, врезался в дерево и снес четыре автомобиля, припаркованных на проезжей части. В салоне автобуса находились 22 человека, в том числе водитель, его состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое, у 10 человек состояние разной степени тяжести.