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2 часа назад

Число пострадавших в аварии с автобусом на Кубани выросло до 16

Газета.Ru

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 16, сообщил в соцсети «ВКонтакте» оперштаб региона.

Число пострадавших в аварии с автобусом на Кубани выросло до 16
Фото: Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края/РИА «Новости»Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края/РИА «Новости»

По данным ведомства, после аварии, произошедшей с автобусом вблизи поселка Мезмай, в Апшеронскую ЦРБ доставили 16 человек, их обследуют врачи муниципалитета.

Как сообщили в минздраве Кубани, тяжело пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

«Большинство – средней степени тяжести. После обследования в случае необходимости пострадавших могут перевезти в Краснодар», — рассказал источник.

Ранее туристический автобус, который вез студентов и преподавателей Кубанского госуниверситета на практику, врезался в дерево и снес четыре автомобиля, припаркованных на проезжей части. В салоне автобуса находились 22 человека, в том числе водитель, его состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое, у 10 человек состояние разной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы.

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