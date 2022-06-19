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38 минут назад

Смертельное ДТП с грузовиком произошло на МКАД

Елена Прошина

На 5-м километре Московской кольцевой автодороги произошла авария с участием грузовика. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 5-го км МКАД (перед развязкой с Носовихинским шоссе) грузовой автомобиль наехал на разделительное ограждение и опрокинулся. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Дептранса подчеркнули, что «движение по внешней и внутренней стороне МКАД в районе ДТП осуществляется по двум полосам из пяти» и посоветовали «выбирать пути объезда».

В результате ДТП водитель транспортного средства погиб, уточняет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП,Видео,
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