Смертельное ДТП с грузовиком произошло на МКАД

На 5-м километре Московской кольцевой автодороги произошла авария с участием грузовика. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 5-го км МКАД (перед развязкой с Носовихинским шоссе) грузовой автомобиль наехал на разделительное ограждение и опрокинулся. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Дептранса подчеркнули, что «движение по внешней и внутренней стороне МКАД в районе ДТП осуществляется по двум полосам из пяти» и посоветовали «выбирать пути объезда».