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1 час назад

В Подмосковье водитель автобуса насмерть сбил ребенка

ТАССиещё 6

Водитель автобуса насмерть сбил ребенка в подмосковном поселке Развилка, он задержан. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Подмосковье водитель автобуса насмерть сбил ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержан водитель, совершивший наезд на девочку 2010 года рождения в поселке Развилка в Московской области. Им оказался местный житель 1981 года рождения", - сказала она.

По ее словам, в воскресенье вечером около дома 6 поселка Развилка Ленинского района, водитель, управляя автобусом "Волга-ПАЗ", совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных травм девочка скончалась. С места происшествия водитель скрылся.

"В ходе проведения мероприятий по горячим следам оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице. В настоящее время мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключила она.

ДТП,Ирина Волк,
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