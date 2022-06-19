В Подмосковье водитель автобуса насмерть сбил ребенка

Водитель автобуса насмерть сбил ребенка в подмосковном поселке Развилка, он задержан. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержан водитель, совершивший наезд на девочку 2010 года рождения в поселке Развилка в Московской области. Им оказался местный житель 1981 года рождения", - сказала она.
По ее словам, в воскресенье вечером около дома 6 поселка Развилка Ленинского района, водитель, управляя автобусом "Волга-ПАЗ", совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных травм девочка скончалась. С места происшествия водитель скрылся.
"В ходе проведения мероприятий по горячим следам оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице. В настоящее время мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключила она.