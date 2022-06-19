В Подмосковье водитель автобуса насмерть сбил ребенка

"В ходе проведения мероприятий по горячим следам оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице. В настоящее время мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключила она.