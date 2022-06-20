Страшное ДТП в Подмосковье: Автобус насмерть сбил ребенка на «зебре»

В поселке Развилка Ленинского района Московской области водитель автобуса насмерть сбил 10-летнюю девочку. В этот момент она переходила дорогу по пешеходному переходу. Злоумышленник скрылся, но позже правоохранительные органы его задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости со ссылкой на сайт «МВД Медиа».

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Уточняется, что на водителя завели уголовное дело.

«Следователем Следственного Управления УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ, в отношении мужчины 1981 года рождения», — говорится в сообщении.

Девочка скончалась от полученных травм. Виновником происшествия оказался местный житель 1981 года рождения.

Ранее в Апшеронском районе туристический автобус врезался в дерево во время поворота из-за отказа тормозной системы. В ДТП были повреждены четыре автомобиля. В результате происшествия 16 человек пострадали, их доставили в Апшеронскую ЦРБ. Погибших нет.