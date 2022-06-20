Автобус врезался в фонарный столб в Москве

"В 17:15 мск в районе ул. Краснодонской рядом со станцией метро "Волжская" произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на мачту городского освещения. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.