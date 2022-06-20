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1 час назад

Автобус врезался в фонарный столб на юго-востоке Москвы

ТАСС

Автобус коммерческого перевозчика наехал на мачту городского освещения на юго-востоке Москвы. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Автобус врезался в фонарный столб в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 17:15 мск в районе ул. Краснодонской рядом со станцией метро "Волжская" произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на мачту городского освещения. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

ДТП,ГИБДД,
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