Под Псковом произошло ДТП с участием двух грузовиков

"На 247-м км федеральной дороги Р-23 произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей Volvo и DAF. С 18:00 до 19:40 движение было полностью перекрыто. В результате ДТП один человек погиб, один пострадал. С 19:40 движение осуществляется в реверсивном режиме", - сказала собеседница агентства.