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2 часа назад

Под Псковом произошло ДТП с участием двух грузовиков

ТАСС

Реверсивное движение организовано на территории Стругокрасненского района Псковской области на участке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь из-за ДТП с двумя грузовиками. В результате инцидента один человек погиб и один пострадал, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Под Псковом произошло ДТП с участием двух грузовиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На 247-м км федеральной дороги Р-23 произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей Volvo и DAF. С 18:00 до 19:40 движение было полностью перекрыто. В результате ДТП один человек погиб, один пострадал. С 19:40 движение осуществляется в реверсивном режиме", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте находятся сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу, а также представители ГИБДД. "Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет, причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители", - отметила собеседница агентства.

ДТП,Volvo,ГИБДД,
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