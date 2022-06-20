Под Псковом произошло ДТП с участием двух грузовиков

Реверсивное движение организовано на территории Стругокрасненского района Псковской области на участке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь из-за ДТП с двумя грузовиками. В результате инцидента один человек погиб и один пострадал, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
"На 247-м км федеральной дороги Р-23 произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей Volvo и DAF. С 18:00 до 19:40 движение было полностью перекрыто. В результате ДТП один человек погиб, один пострадал. С 19:40 движение осуществляется в реверсивном режиме", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте находятся сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу, а также представители ГИБДД. "Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет, причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители", - отметила собеседница агентства.