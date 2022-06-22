Всмятку: жуткое лобовое ДТП произошло в Приморье

В Приморье проводится проверка по факту жуткого ДТП, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находкинскому городскому округу. Оно произошло в районе Золотарей.
По предварительным данным, в районе улицы Загородной 47-летний водитель автомобиля Toyota Prius выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем марки Honda CR-V.
У водителя Toyota состояния опьянения не выявлено. В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили 68-летний водитель и 58-летняя женщина-пассажир кроссовера. Пострадавшие госпитализированы.
Стаж управления автотранспортом водителя Toyota на момент ДТП составил 21 год. За нарушение ПДД к административной ответственности в 2022 году мужчина не привлекался.
В отношении спровоцировавшего автоаварию водителя составлены протоколы об административном правонарушении .