В ДТП под Воронежем пострадали четыре жителя Татарстана

В ДТП в Новохоперском районе Воронежской области пострадали четыре жителя Республики Татарстан, в том числе 13-летний мальчик. Они госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажиры (51-летняя женщина, 13-летний мальчик и 20-летняя девушка, жители Республики Татарстан), получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло около 02:00 мск среды в Новохоперском районе на 23-м км дороги Елань-Колено - Воробьевка - Новохоперск. По предварительным данным, 50-летний житель Татарстана на автомобиле Mitsubishi Outlander не справился с управлением и допустил съезд в кювет.