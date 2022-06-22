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56 минут назад

В ДТП под Воронежем пострадали четыре жителя Татарстана

ТАСС

В ДТП в Новохоперском районе Воронежской области пострадали четыре жителя Республики Татарстан, в том числе 13-летний мальчик. Они госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ДТП под Воронежем пострадали четыре жителя Татарстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажиры (51-летняя женщина, 13-летний мальчик и 20-летняя девушка, жители Республики Татарстан), получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло около 02:00 мск среды в Новохоперском районе на 23-м км дороги Елань-Колено - Воробьевка - Новохоперск. По предварительным данным, 50-летний житель Татарстана на автомобиле Mitsubishi Outlander не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

"В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП,Mitsubishi Outlander,Mitsubishi,
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