Названы лидирующие по числу автоаварий регионы России

Курская область оказалась лидером среди регионов России по числу автоаварий. Эти данные публикует «Газета.Ru» со ссылкой на исследование страховой компании «Страховой Дом ВСК» по данным первого квартала 2022 года.

Автостраховщики сообщают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом регионе число ДТП выросло на 50 процентов. Второе место в списке занимает Камчатский край, где число аварий увеличилось на 40 процентов; третье — Карачаево-Черкесия, где по сравнению с первым кварталом 2021 года ДТП стало больше на 18 процентов.