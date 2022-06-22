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2 часа назад

Названы лидирующие по числу автоаварий регионы России

Lenta.ru

Курская область оказалась лидером среди регионов России по числу автоаварий. Эти данные публикует «Газета.Ru» со ссылкой на исследование страховой компании «Страховой Дом ВСК» по данным первого квартала 2022 года.

Названы лидирующие по числу автоаварий регионы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автостраховщики сообщают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом регионе число ДТП выросло на 50 процентов. Второе место в списке занимает Камчатский край, где число аварий увеличилось на 40 процентов; третье — Карачаево-Черкесия, где по сравнению с первым кварталом 2021 года ДТП стало больше на 18 процентов.

По данным исследования, ДТП стало больше и в Якутии с Архангельской областью. Некоторые регионы показали обратную тенденцию: в Москве и Санкт-Петербурге число аварий снизилось на 26 и 24 процента соответственно.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов назвал три причины высокой смертности на российских дорогах.

ДТП,Петр Шкуматов,ВСК,
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