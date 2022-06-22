Одно нарушение обошлось московскому водителю в 600 тысяч рублей

Департамент транспорта Москвы напомнил водителям, как важно быть внимательным при проезде трамвайных путей, в противном случае можно лишиться более полумиллиона рублей. В пример приводится ситуация, когда автомобилист не пропустил трамвай и спровоцировал столкновение, в результате чего работа городского транспорта была парализована на полчаса. Даже несмотря на то, что никто не пострадал, Мосметро отсудило у мужчины более 600 тысяч рублей.

Фото: motor.ru motor.ru

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на Ивантеевской улице. Дептранс предупреждает, что в случае задержек трамваев Московское метро взыскивает ущерб с виновников, и это регулярная практика в столице. При расчете суммы выплаты учитываются количество отмененных рейсов, протяженность маршрутов, время задержки, а также количество пассажиров, которые могли проехать за это время.

Одно такое ДТП может остановить до 30 трамваев (это около семи процентов от всех вагонов, выходящих на маршруты), еще больше вагонов диспетчеры вынуждены оперативно перенаправлять на другие линии. А при серьезных повреждениях трамвай встает на ремонт и не выходит на маршрут, и в этом случае с автомобилиста, по вине которого был нанесен урон городскому транспорту, могут взыскать еще больше. Подобная ситуация была в 2019 году, когда с автомобилиста потребовали 1,46 миллиона рублей «за утрату товарной стоимости состава».