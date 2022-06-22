Женщина-пешеход погибла в Москве, после того как на нее упал дорожный знак, в который врезалась одна из двух попавших в ДТП машин. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, после столкновения на перекрестке автомобилей "Вольво" и "Рено" водитель автомобиля "Вольво" не справился с управлением и совершил наезд на стойку дорожного знака. После наезда стойка упала на женщину-пешехода, находящуюся на тротуаре. В результате дорожной аварии 55-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте", - сказали в пресс-службе.
В ГИБДД уточнили, что дорожная авария произошла на пересечении улицы Летчика Бабушкина и улицы Менжинского. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.