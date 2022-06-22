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1 час назад

В Москве погибла женщина-пешеход, на которую упал задетый в ДТП дорожный знак

ТАСС

Женщина-пешеход погибла в Москве, после того как на нее упал дорожный знак, в который врезалась одна из двух попавших в ДТП машин. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, после столкновения на перекрестке автомобилей "Вольво" и "Рено" водитель автомобиля "Вольво" не справился с управлением и совершил наезд на стойку дорожного знака. После наезда стойка упала на женщину-пешехода, находящуюся на тротуаре. В результате дорожной аварии 55-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД уточнили, что дорожная авария произошла на пересечении улицы Летчика Бабушкина и улицы Менжинского. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ДТП,Видео,Renault,Volvo,ГИБДД,
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