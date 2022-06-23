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2 часа назад

Появилось видео момента ДТП депутата Госдумы Алексея Журавлева

Газета.Ru

Видео момента ДТП, в котором пострадал депутат Государственной думы Алексей Журавлев, опубликовал Telegram-канал Shot.

Судя по кадрам, инцидент произошел в вечернее время. Депутат на мотоцикле двигался по крайней левой полосе по Кутузовскому проспекту в сторону области. В какой-то момент он не справился с управлением и байк опрокинулся на бок. В результате падения Журавлев повредил ключицу, но врачи решили не накладывать гипс.

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В пресс-службе депутата «РИА Новостям» подтвердили факт аварии, отметив, что политик — опытный мотоциклист и проехал уже «сотни тысяч километров».

«Происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах», — добавили в пресс-службе.

ДТП,Видео,Алексей Журавлев,Госдума,
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