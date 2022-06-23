Судя по кадрам, инцидент произошел в вечернее время. Депутат на мотоцикле двигался по крайней левой полосе по Кутузовскому проспекту в сторону области. В какой-то момент он не справился с управлением и байк опрокинулся на бок. В результате падения Журавлев повредил ключицу, но врачи решили не накладывать гипс.