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1 час назад

Пьяный священник сбил велосипедистку в Волгоградской области

Газета.Ruиещё 3

В Волгоградской области 59-летнего клирика Урюпинской епархии временно отстранили от служения после инцидента с наездом на велосипедистку.

Пьяный священник сбил велосипедистку в Волгоградской области
Фото: DepositphotosDepositphotos

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную епархию, инцидент произошел в городе Фролово 21 июня.

Так, по сведениям ГУ МВД по региону, мужчина в вечернее время суток сел за управление автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по улице, он совершил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в травмами.

В Урюпинской епархии подтвердили, что виновником аварии стал иерей Георгий Михайлов. Его действия оценит епархиальная дисциплинарная комиссия. В епархии также подчеркнули, что священнослужитель уже навестил женщину в медицинском учреждении и выразил готовность помочь ей в лечении и восстановлении.

Ранее похожий инцидент произошел в Астрахани. Там священник сбил девушку на пешеходном переходе.

ДТП,Георгий Михайлов,
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