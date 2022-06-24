Mercedes влетел в жилой дом в центре Москвы. Есть погибшие

Утром 24 июня в центре Москвы водитель Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома. По предварительной информации ДТП 2 человека погибло, 6 госпитализированы. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем telegram-канале.
«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП в центре столицы. Рано утром водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома на Зубовском бульваре в центре Москвы.» — сообщается в telegram-канале.
Отмечается, что авто загорелось в результате аварии. По предварительной информации пострадало 8 человек, в том числе 2 человека погибло, 6 госпитализированы.