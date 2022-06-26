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1 час назад

Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской дороге

Lenta.ruиещё 1

В селе Камышла Самарской области машина врезалась в сарай, в результате пять человек погибли. Об этом в воскресенье, 26 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

По данным ведомства, в 2:15 ночи по местному времени (01:15 мск) водитель автомобиля Opel не справился с управлением и вылетел с дороги в левый кювет. В результате он и четверо пассажиров скончались на месте.

Момент смертельной аварии с участием блогера Некоглая в центре Москвы попал на видео

После этого, как пишут РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Самарской области, на месте аварии возник пожар, его потушили в 3:05 по местному времени (2.05 мск) на площади 25 квадратных метров. По сведениям «Интерфакса», водитель в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

8 июня сообщалось, что два человека погибли в ДТП с фурой на российской трассе.

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