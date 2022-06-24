Мотоцикл столкнулся с автомобилем на юго-востоке Москвы

Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла в районе Марьино. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 24 июня.

— На Поречной улице (на пересечении с Мячковским бульваром) мотоцикл врезался в автомобиль. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Утром 24 июня автомобиль марки «Мерседес» врезался в стену здания и загорелся. В машине, не имевшей госномера, были обнаружены сгоревшие тела двух человек. Еще шесть человек пострадали. Все люди были пассажирами иномарки.