В Иркутской области судебный пристав сбил инспектора ДПС

Сотрудника ФССП заключили под стражу за применение насилия по отношению к полицейскому в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Судебный пристав, находясь за рулем автомобиля в состоянии опьянения, прокатил инспектора ДПС на капоте, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области в воскресенье.