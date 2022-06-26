В Иркутской области судебный пристав сбил инспектора ДПС

Сотрудника ФССП заключили под стражу за применение насилия по отношению к полицейскому в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Судебный пристав, находясь за рулем автомобиля в состоянии опьянения, прокатил инспектора ДПС на капоте, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области в воскресенье.
"Предъявлено обвинение 35-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). <…> Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, инспектор ДПС остановил машину водителя с признаками опьянения. При оформлении протокола выяснилось, что последний работает судебным приставом-исполнителем. При эвакуации автомобиля водитель забрался в машину и попытался скрыться, но сбил при этом инспектора.
"Сотрудника полиции подозреваемый провез на капоте автомобиля несколько метров, при этом делая резкие маневры, после чего инспектор упал, получив телесные повреждения", - добавили в пресс-службе.
Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.