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12 часов назад

В Уфе маршрутка столкнулась с двумя авто и отлетела на пешеходов

ТК «Звезда»иещё 12

Восемь человек пострадали аварии с участием маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в центре Уфы. Из-за столкновения автобус отбросило на пешеходов.

Восемь человек пострадали в ДТП в Уфе
Фото: V_Sevastyanov, TelegramV_Sevastyanov, Telegram

Инцидент произошел около 8.00 (6.00 мск) на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса в Кировском районе. Столкнулись микроавтобус Ford Transit, легковушки Subaru Forester и Audi A4. От удара автобус отбросило на трех пешеходов.

В результате аварии водитель Audi и три его пассажира госпитализированы, медицинская помощь также потребовалась водителю автобуса, который был в салоне без пассажиров. В медучреждение доставлены и три пешехода, среди которых 11-летняя девочка.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, сообщили в пресс-службе МВД по Башкортостану.

В минувшие выходные в аварии в Самарской области погибли пять человек. Автомобиль с людьми съехал в кювет и затем загорелся.

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