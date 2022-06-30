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13 часов назад

В Турции в ДТП попал автобус с 29 российскими туристами

Елена Прошина

Автобус с 29 российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал haberler.com.

В Турции в ДТП попал автобус с 29 российскими туристами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его данным, автобус врезался в бетономешалку около озера Кёйджегиз. Погибших в ДТП нет, но некоторые российские туристы получили травмы.

Экстренным службам об инциденте сообщили очевидцы, уточнили в haberler.com.

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18 июня ДТП с туристическим автобусом произошло в Краснодарском крае Транспортное средство врезалось в дерево, по дороге задев четыре машины. В аварии пострадали 13 пассажиров.

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