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11 часов назад

Три человека погибли в ДТП под Воронежем

ТАССиещё 3

Три человека, в том числе ребенок, погибли в Воронежской области в ДТП с участием легкового автомобиля и "Камаза", который перевозили на грузовом эвакуаторе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД.

Три человека погибли в ДТП под Воронежем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2115 и двое его пассажиров, среди которых один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 17:30 мск в Бобровском районе на 603-м км автодороги М-4 "Дон". Как уточняется в сообщении, водитель автомобиля ВАЗ-2115 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся попутно "Камазом", который транспортировали на грузовом эвакуаторе. "На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства и причины ДТП", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД.

ДТП,ГИБДД,
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