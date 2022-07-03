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4 часа назад

В Дагестане в ущелье упал автомобиль с туристами

ТАССиещё 7

В результате падения автомобиля с туристами в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана пострадали шесть человек. Один из них получил серьезные травмы, сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения республики.

Автомобиль с туристами упал в ущелье в Дагестане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В Докузпаринском районе вблизи села Куруш автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье. В машине находились шесть человек, пять из них смогли выбраться самостоятельно, одному потребовалась помощь спасателей. Зажатый в машине мужчина получил серьезные травмы", - сообщается в Telegram-канале Минздрава региона.

По данным ведомства, первую помощь человеку, получившему серьезные травмы, оказали медики Докузпаринской центральной районной больницы (ЦРБ). Затем пациента доставили в Ахтынскую районную больницу.

"Сейчас его жизни ничто не угрожает, пациент получает терапию в реанимационном отделении Ахтынской ЦРБ", - говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что остальным пятерым туристам, в основном имеющим ушибы и переломы, оказали помощь в Докузпаринской ЦРБ.

"Трое из них были транспортированы в Дербентскую центральную городскую больницу для дальнейшего лечения. Двое с более легкими травмами наблюдаются в Докузпаринской ЦРБ", - уточнили в ведомстве.

"При необходимости завтра раненые туристы будут переведены из Дербентской ЦГБ в стационары Махачкалы", - добавили в региональном Минздраве.

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