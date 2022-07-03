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3 часа назад

Новости автомира: Российские студенты разработали систему прогнозирования ДТП

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Студенты Российского университета транспорта разработали систему прогнозирования уровня аварийно опасной обстановки на дорогах. Решение реализовано в рамках проектно-образовательного интенсива Университета-2035. Об этом RT рассказали в пресс-службе организации.

Российские студенты разработали систему прогнозирования ДТП
Фото: ТАССТАСС

Как пояснили в команде разработчиков, система основана на сборе данных о ДТП в конкретном районе и сопоставлении их с погодными условиями.

С помощью исследований установлено, что осенью аварии происходят, как правило, с большей частотой.

«Сам алгоритм прогнозирования берёт за основу данные об архивных авариях и погоде из открытых источников, а потом пропускает объединённую таблицу через модель», — заявил лидер команды разработчиков Владислав Горбунов.

В планах команды автоматизировать систему и внедрить её на российский рынок.

«С имеющейся информацией о возможных ДТП у водителей будет возможность строить маршрут через другие районы», — добавил специалист.

Ранее в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) рассказали RT о пяти значимых отечественных изобретениях с начала 2022 года.

ДТП,
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