В Екатеринбурге столкнулись самокат и Lamborghini

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием молодого человека на самокате и суперкара Lamborghini . Фотографии и видео последствий необычной аварии размещены в паблике «Бандитский центр [ЕКБ]» в VK.

«Школьник слишком засмотрелся на мимо проезжающую Ламбу и въехал в неё на электросамокате. В ДТП пострадал только бампер Ламбы», — отметил автор публикации.

В комментариях очевидцы происшествия сообщили, что в ДТП произошло в тот момент, когда водитель самоката завершал маневр на зеленый сигнал светофора, но не успел этого сделать. Затем светофор переключился и суперкар тронулся с места. В результате водитель самоката въехал в бампер Lamborghini. В ДТП никто не пострадал.