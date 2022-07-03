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2 часа назад

В Екатеринбурге столкнулись самокат и Lamborghini

Газета.Ru

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием молодого человека на самокате и суперкара Lamborghini. Фотографии и видео последствий необычной аварии размещены в паблике «Бандитский центр [ЕКБ]» в VK.

В Екатеринбурге столкнулись самокат и Lamborghini
Фото: ТАССТАСС

«Школьник слишком засмотрелся на мимо проезжающую Ламбу и въехал в неё на электросамокате. В ДТП пострадал только бампер Ламбы», — отметил автор публикации.

В комментариях очевидцы происшествия сообщили, что в ДТП произошло в тот момент, когда водитель самоката завершал маневр на зеленый сигнал светофора, но не успел этого сделать. Затем светофор переключился и суперкар тронулся с места. В результате водитель самоката въехал в бампер Lamborghini. В ДТП никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в России студенты создали систему прогнозирования ДТП.

ДТП,Lamborghini,
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