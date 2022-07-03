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1 час назад

Автомобиль с туристами упал в ущелье в Дагестане

Майк Габриелян

Автомобиль с туристами упал в ущелье в Дагестане, шесть человек госпитализированы. Об инциденте сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Автомобиль с туристами упал в ущелье в Дагестане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Докузпаринском районе вблизи с. Куруш автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье. В машине находилось шесть человек, пять из них смогли выбраться самостоятельно», - сообщает ведомство.

Пять пассажиров получили ушибы и переломы. Шестого зажало в автомобиле, он получил серьёзные травмы, в том числе накопление крови и воздуха в плевральной полости (гемопневмоторакс), значительную кровопотерю.

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Медики Докузпаринской ЦРБ оперативно провели инфузионную терапию, переливание компонентов крови и вывели пациента из шока. Сейчас его жизни ничто не угрожает, Все пострадавшие туристы находятся в больнице.

Ранее пассажир, выживший при крушении самолета в Якутии, рассказал, как в одиночестве боролся за жизнь в тайге в течение 10 дней.

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