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11 минут назад

Семь человек погибли в ДТП под Оренбургом

Вечерняя Москва

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Оренбургской области. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Семь человек погибли в ДТП под Оренбургом
Фото:  ГУ МЧС России по Оренбургской области ГУ МЧС России по Оренбургской области

Уточняется, что авария произошла на 190-м километре трассы М5 «Урал» между населенными пунктами Ильинка и Урал в Кувандыкском городском округе. На место происшествия выехали сотрудники ведомства, а также другие службы экстренного реагирования, отмечается на сайте МЧС.

В результате аварии погибли семь человек, еще трое пострадали, сообщает РИА Новости. Детей среди пострадавших, как уточняется, не оказалось.

24 июня в центре Москвы «Мерседес» на огромной скорости влетел в здание на Зубовском бульваре и загорелся. Авария унесла жизни двух человек внутри авто.

Позже появилось видео спасения пострадавших из горящего авто на Зубовском бульваре. Одним из очевидцев ДТП стал тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев.

Позже по факту смертельной аварии возбудили уголовное дело.

ДТП,Mercedes-Benz,
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