Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+30° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
2 часа назад

Массовое ДТП с Ferrari произошло в Москве

Илья Родин

В Москве на Большой Грузинской улице произошло массовое ДТП. Столкнулись автомобили Ferrari, KIA и Mercedes. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Массовое ДТП с Ferrari произошло в Москве
Фото: Пресс-служба FerrariПресс-служба Ferrari

По данным издания, в аварии никто не пострадал. О том, машины каких именно моделей попали в ДТП, не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы.

Массовое ДТП в Москве: столкнулись десять машин

Ранее новые Ferrari в РФ можно было приобрести по цене от 17 млн рублей. Подержанные стоили в несколько раз дешевле. К примеру, за машину выпуска начала 2000-х пришлось бы выложить 4-5 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время, согласно данным популярных сайтов о продаже транспортных средств, цена за автомобиль, в зависимости от марки и салона, достигает 35-69 млн рублей. Машины с пробегом выложены на порталах объявлений по цене от 7 до 49 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы пострадали от пожара три автомобиля, в том числе BMW X7 и Mercedes.

ДТП,Kia,Ferrari,BMW,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители