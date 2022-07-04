Массовое ДТП с Ferrari произошло в Москве

В Москве на Большой Грузинской улице произошло массовое ДТП. Столкнулись автомобили Ferrari, KIA и Mercedes. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Фото: Пресс-служба Ferrari Пресс-служба Ferrari

По данным издания, в аварии никто не пострадал. О том, машины каких именно моделей попали в ДТП, не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее новые Ferrari в РФ можно было приобрести по цене от 17 млн рублей. Подержанные стоили в несколько раз дешевле. К примеру, за машину выпуска начала 2000-х пришлось бы выложить 4-5 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время, согласно данным популярных сайтов о продаже транспортных средств, цена за автомобиль, в зависимости от марки и салона, достигает 35-69 млн рублей. Машины с пробегом выложены на порталах объявлений по цене от 7 до 49 млн рублей.