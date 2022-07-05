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3 часа назад

Дочь российского бизнесмена села в Rolls-Royce и попала в ДТП

Lenta.ru

В центре Москвы 23-летняя дочь российского бизнесмена Геннадия Петрова попала в ДТП. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает РЕН ТВ.

Дочь российского бизнесмена села в Rolls-Royce и попала в ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, девушка, управлявшая Rolls-Royce, устроила аварию на одной из парковок на улице 2-я Черногрязская. Ранее она уже становилась участницей ДТП, находясь за рулем Rolls-Royce в Санкт-Петербурге. В Северной столице ее элитная иномарка попала в аварию на улице Вязовая.

9 февраля сообщалось, что дочь лидера регги-группы Jah Division Герберта Моралеса избили в московском супермаркете. Родственницу солиста коллектива Людмилу Герберт ударили по лицу.

ДТП,Rolls-Royce,Геннадий Петров,
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