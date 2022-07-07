Раскрыты подробности смертельного ДТП на Большом каменном мосту в Москве

Два человека погибли в ДТП на Большом каменном мосту в Москве, еще один госпитализирован в больницу. Как сообщает госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале, авария с участием двух иномарок произошла примерно в 4:00 по мск.

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Как установили правоохранители, водитель автомобиля Datsun, двигаясь от улицы Знаменка в сторону моста, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. Водитель и пассажир Datsun скончались на месте, а мужчину, который находился за рулем Toyota, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.