Девушка-мотоциклист погибла в аварии на МКАД

В результате аварии на 5 км внутренней стороны МКАД погибла девушка-мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.
«Дорожная авария произошла примерно в 21:30 на 5 км внутренней стороны МКАД. Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ, и произвела опрокидывание мотоцикла на проезжую часть, после чего на нее совершил наезд водитель большегруза, двигавшийся в соседней полосе в попутном направлении», - говорится в сообщении.
Отмечается, что от полученных травм девушка 1992 года рождения скончалась. На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«Столичной Госавтоинспекцией взято на контроль проведение проверки соблюдения норм безопасности при обустройстве ремонтных работ по замене дорожного покрытия на данном участке», - добавили в пресс-службе.