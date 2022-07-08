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2 часа назад

Девушка-мотоциклист погибла в аварии на МКАД в районе Кетчерской улицы

Агентство «Москва»иещё 4

В результате аварии на 5 км внутренней стороны МКАД погибла девушка-мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Девушка-мотоциклист погибла в аварии на МКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорожная авария произошла примерно в 21:30 на 5 км внутренней стороны МКАД. Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ, и произвела опрокидывание мотоцикла на проезжую часть, после чего на нее совершил наезд водитель большегруза, двигавшийся в соседней полосе в попутном направлении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм девушка 1992 года рождения скончалась. На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Столичной Госавтоинспекцией взято на контроль проведение проверки соблюдения норм безопасности при обустройстве ремонтных работ по замене дорожного покрытия на данном участке», - добавили в пресс-службе.

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