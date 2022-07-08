Девушка-мотоциклист погибла в аварии на МКАД

«Дорожная авария произошла примерно в 21:30 на 5 км внутренней стороны МКАД. Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ, и произвела опрокидывание мотоцикла на проезжую часть, после чего на нее совершил наезд водитель большегруза, двигавшийся в соседней полосе в попутном направлении», - говорится в сообщении.