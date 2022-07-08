ДТП с участием восьми автомобилей произошло на МКАД

Несколько автомобилей, включая два грузовика, столкнулись на внешней стороне 38 км МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

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ДТП произошло в районе пересечения с улицей Паустовского. Согласно снимку, который опубликовало ведомство, столкнулись не менее шести легковых автомобилей, а также два грузовика, один из которых в результате инцидента опрокинулся.

В Дептрансе уточнили, что движение на данном участке затруднено, так как движение осуществляется на двух свободных полосах.

На месте аварии работают экстренные службы. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.

Накануне сообщалось, что два человека погибли в результате автомобильного столкновения на Большом Каменном мосту в центре Москвы. Еще один пострадавший был доставлен в больницу.