ДТП с участием восьми автомобилей произошло на МКАД

Несколько автомобилей, включая два грузовика, столкнулись на внешней стороне 38 км МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
ДТП произошло в районе пересечения с улицей Паустовского. Согласно снимку, который опубликовало ведомство, столкнулись не менее шести легковых автомобилей, а также два грузовика, один из которых в результате инцидента опрокинулся.
В Дептрансе уточнили, что движение на данном участке затруднено, так как движение осуществляется на двух свободных полосах.
На месте аварии работают экстренные службы. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.
Накануне сообщалось, что два человека погибли в результате автомобильного столкновения на Большом Каменном мосту в центре Москвы. Еще один пострадавший был доставлен в больницу.
До этого девушка на лимузине Rolls Royce попала в аварию в центре Москвы.