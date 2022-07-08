Россиянка после ДТП провела в автомобиле 12 часов вместе с телами друзей

В Московской области одна из пассажирок после ДТП провела 12 часов в салоне автомобиля вместе с телами друзей. Об этом сообщает издание mk.ru.

Инцидент произошел на трассе Рошаль — Шатура 7 июля 2022 года. В машине находились четыре человека. В один момент водитель не справился с управлением и перевернулся. После ДТП ему удалось самостоятельно выбраться из автомобиля и уехать домой, где он потерял сознание. В правоохранительные органы о случившемся мужчина сообщить забыл.

После того как к месту аварии приехали сотрудники ГИБДД, оказалось, что в салоне находились тела двух пассажиров и одна выжившая девушка — пострадавшая провела в машине около 12 часов. Ее госпитализировали, по факту случившегося началась проверка.