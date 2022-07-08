Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+30° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
22 минуты назад

Россиянка после ДТП провела в автомобиле 12 часов вместе с телами друзей

Газета.Ruиещё 2

В Московской области одна из пассажирок после ДТП провела 12 часов в салоне автомобиля вместе с телами друзей. Об этом сообщает издание mk.ru.

Россиянка после ДТП провела в автомобиле 12 часов вместе с телами друзей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел на трассе Рошаль — Шатура 7 июля 2022 года. В машине находились четыре человека. В один момент водитель не справился с управлением и перевернулся. После ДТП ему удалось самостоятельно выбраться из автомобиля и уехать домой, где он потерял сознание. В правоохранительные органы о случившемся мужчина сообщить забыл.

После того как к месту аварии приехали сотрудники ГИБДД, оказалось, что в салоне находились тела двух пассажиров и одна выжившая девушка — пострадавшая провела в машине около 12 часов. Ее госпитализировали, по факту случившегося началась проверка.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде сержант полиции сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители