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2 часа назад

Автобус с призывниками попал в ДТП в Архангельской области.

Илья Родин

В Архангельской области произошло ДТП со смертельным исходом. В районе поселка Шипицыно в Котласском районе столкнулись автобус с призывниками, газовоз и грузовик с прицепом. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Автобус с призывниками попал в ДТП
Фото: ТК BazaТК Baza

По словам источника, в результате инцидента погиб водитель большегруза. Кроме того, 15 человек получили «легкие травмы».

Очевидец происшествия рассказал, что грузовик столкнулся с газовозом на встречной полосе. Водитель автобуса, который следовал за большегрузом, успел вывернуть руль и въехал в отбойники, сообщает издание 29.RU.

Момент смертельной аварии с участием блогера Некоглая в центре Москвы попал на видео

По его данным, «в автобусе все [остались] живы, но у одного призывника губы сильно разбиты были. У остальных царапины и ушибы».

Мужчина подчеркнул, что сведения о том, что в транспортном средстве находились именно призывники, верны. Он лично разговаривал с молодыми людьми, а также с их родителями, которые «подъехали» на место ДТП.

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