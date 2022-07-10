Автобус с призывниками попал в ДТП

В Архангельской области произошло ДТП со смертельным исходом. В районе поселка Шипицыно в Котласском районе столкнулись автобус с призывниками, газовоз и грузовик с прицепом. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Фото: ТК Baza ТК Baza

По словам источника, в результате инцидента погиб водитель большегруза. Кроме того, 15 человек получили «легкие травмы».

Очевидец происшествия рассказал, что грузовик столкнулся с газовозом на встречной полосе. Водитель автобуса, который следовал за большегрузом, успел вывернуть руль и въехал в отбойники, сообщает издание 29.RU.

По его данным, «в автобусе все [остались] живы, но у одного призывника губы сильно разбиты были. У остальных царапины и ушибы».