Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом под Архангельском

Один человек погиб и 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Котласском районе Архангельской области, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

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Ранее в главном управлении МЧС по области сообщили, что газовоз, грузовик и пассажирский автобус столкнулись на трассе в районе поселка Шипицыно в Архангельской области.

"В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Котласском районе Архангельской области один человек погиб, 13 человек пострадали", - говорится в сообщении.