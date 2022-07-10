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1 час назад

Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Архангельской области

ТАСС

Один человек погиб и 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Котласском районе Архангельской области, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом под Архангельском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в главном управлении МЧС по области сообщили, что газовоз, грузовик и пассажирский автобус столкнулись на трассе в районе поселка Шипицыно в Архангельской области.

"В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Котласском районе Архангельской области один человек погиб, 13 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Девяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

ДТП,Минздрав РФ,
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