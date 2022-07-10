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1 час назад

В Крыму автомобиль с туристами рухнул со скалы, погибли два человека

Газета.Ru

Два человека погибли в результате падения автомобиля со скалы в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В Крыму автомобиль с туристами рухнул со скалы
Фото: Телеграм-канал «МВД Крым»Телеграм-канал «МВД Крым»

По предварительным данным, в субботу автомобиль Chevrolet Niva с людьми скатился со скалы в районе села Левадки Симферопольского района. В результате ДТП погибли двое мужчин, находившихся в салоне. 46-летняя женщина, также находившаяся в машине, успела выпрыгнуть из нее и осталась жива.

Упавший автомобиль только на следующий день обнаружили туристы и вызвали спецслужбы. Женщину с травмами ног госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Автобус с призывниками попал в ДТП

Ранее сообщалось, что в Архангельской области автобус с призывниками столкнулся с газовозом и грузовиком.

ДТП,Chevrolet Niva,Chevrolet,ГИБДД,
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