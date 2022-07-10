В Крыму автомобиль с туристами рухнул со скалы

Два человека погибли в результате падения автомобиля со скалы в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Фото: Телеграм-канал «МВД Крым» Телеграм-канал «МВД Крым»

По предварительным данным, в субботу автомобиль Chevrolet Niva с людьми скатился со скалы в районе села Левадки Симферопольского района. В результате ДТП погибли двое мужчин, находившихся в салоне. 46-летняя женщина, также находившаяся в машине, успела выпрыгнуть из нее и осталась жива.

Упавший автомобиль только на следующий день обнаружили туристы и вызвали спецслужбы. Женщину с травмами ног госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.