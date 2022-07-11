Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
35 минут назад

В Москве иномарка влетела в машины ГИБДД

Елена Прошина

В Москве водитель иномарки не справился с управлением и врезался в машины ГИБДД, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

В Москве иномарка влетела в машины ГИБДД
Фото: ТАССТАСС

10 июля около 20:30 водитель Nissan 1990 года рождения ехал по Новоарбатскому мосту в сторону центра. При повороте на Смоленскую набережную он не справился с управлением и врезался в патрульные автомобили.

В результате автоаварии двое сотрудников ГИБДД получили травмы и были направлены в медицинское учреждение. После получения медицинской помощи они продолжат несение службы.

По неподтвержденным данным, 28-летний старший лейтенант получил закрытый перелом шейного отдела позвоночника, 40-летний капитан полиции — множественные травмы.

У водителя видимых признаков опьянения на месте аварии не выявлено, его направили на медосвидетельствование.

Полицейские выясняют все обстоятельства и причины ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ДТП,Nissan,ГИБДД,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители