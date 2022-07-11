В Москве иномарка влетела в машины ГИБДД

В Москве водитель иномарки не справился с управлением и врезался в машины ГИБДД, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

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10 июля около 20:30 водитель Nissan 1990 года рождения ехал по Новоарбатскому мосту в сторону центра. При повороте на Смоленскую набережную он не справился с управлением и врезался в патрульные автомобили.

В результате автоаварии двое сотрудников ГИБДД получили травмы и были направлены в медицинское учреждение. После получения медицинской помощи они продолжат несение службы.

По неподтвержденным данным, 28-летний старший лейтенант получил закрытый перелом шейного отдела позвоночника, 40-летний капитан полиции — множественные травмы.

У водителя видимых признаков опьянения на месте аварии не выявлено, его направили на медосвидетельствование.