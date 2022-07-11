В Крыму при падении автомобиля с обрыва погибли два человека

В Симферопольском районе Крыма автомобиль с людьми упал с обрыва, погибли два человека. Об этом сообщило региональное управление МВД в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «МВД Крым» Telegram-канал «МВД Крым»

По данным ведомства, погибли двое россиян 28 и 46 лет. Женщина, находившаяся в машине, успела выпрыгнуть из нее — ее госпитализировали с травмами ног.

Туристы заметили упавший автомобиль только на следующий день после случившегося. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.