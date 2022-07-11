В Крыму перевернулся микроавтобус с детьми

На трассе «Таврида» в Крыму съехал в кювет и опрокинулся микроавтобус с детьми. В результате трое мальчиков - 6, 12 и 14 лет - попали в больницу, сообщили в МВД по республике.

Фото: mvd_crimea, Вконтакте mvd_crimea, Вконтакте

Сообщается, что авария произошла в 13.40 в понедельник, 11 июля, на трассе «Таврида», в районе поворота на село Владиславовка Кировского района.

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса Hyundai допустил выезд с проезжей части вправо, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали трое мальчиков, 6-ти, 12-ти и 14-ти лет, - все были доставлены в больницу», - говорится в сообщении.