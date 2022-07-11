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1 час назад

В Крыму перевернулся микроавтобус с детьми

ТК «Звезда»

На трассе «Таврида» в Крыму съехал в кювет и опрокинулся микроавтобус с детьми. В результате трое мальчиков - 6, 12 и 14 лет - попали в больницу, сообщили в МВД по республике.

В Крыму перевернулся микроавтобус с детьми
Фото:  mvd_crimea, Вконтакте mvd_crimea, Вконтакте

Сообщается, что авария произошла в 13.40 в понедельник, 11 июля, на трассе «Таврида», в районе поворота на село Владиславовка Кировского района.

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса Hyundai допустил выезд с проезжей части вправо, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали трое мальчиков, 6-ти, 12-ти и 14-ти лет, - все были доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Семья из восьми человек, включая шесть детей, ехала в Крым из Томска. Дети находились в удерживающих устройствах. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП,Hyundai,
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