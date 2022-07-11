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1 час назад

Водитель каршеринга сбил трех человек в Люберцах

Елена Прошина

В Люберцах водитель автомобиля каршеринга сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным агентства, инцидент произошел в 16:25 на Октябрьском проспекте у дома №112. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что водитель автомобиля каршеринга марки Kia по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения на красный свет светофора и совершил наезд на трех людей, переходивших дорогу на зеленый сигнал. Затем транспортное средство въехало в такси, которое было припарковано возле автобусной остановки, добавили в ведомстве.

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В результате ДТП пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка. Их госпитализировали в столичную больницу. На месте на данный момент работают полицейские, они выясняют все обстоятельства и детали аварии.

ДТП,Видео,Kia,МВД России,
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