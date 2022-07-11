В Люберцах водитель автомобиля каршеринга сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным агентства, инцидент произошел в 16:25 на Октябрьском проспекте у дома №112. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что водитель автомобиля каршеринга марки Kia по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения на красный свет светофора и совершил наезд на трех людей, переходивших дорогу на зеленый сигнал. Затем транспортное средство въехало в такси, которое было припарковано возле автобусной остановки, добавили в ведомстве.