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14 минут назад

Два сбитых в Люберцах пешехода умерли в больнице

ТАСС

Два пешехода, которых водитель иномарки сбил на переходе в Люберцах, умерли в больнице. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Два сбитых в Люберцах пешехода умерли в больнице
Фото: соцсетисоцсети

"Двое пешеходов скончались. Несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении", - сообщает надзорное ведомство в Telegram.

В понедельник в 16:25 на Октябрьском проспекте у дома 112 водитель автомобиля каршеринга марки Kia выехал на полосу встречного движения на красный свет и сбил трех пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После этого каршеринг столкнулся с такси, припаркованным возле автобусной остановки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре Московской области.

ДТП,Kia,
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