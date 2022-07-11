Два сбитых в Люберцах пешехода умерли в больнице

Два пешехода, которых водитель иномарки сбил на переходе в Люберцах, умерли в больнице. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В понедельник в 16:25 на Октябрьском проспекте у дома 112 водитель автомобиля каршеринга марки Kia выехал на полосу встречного движения на красный свет и сбил трех пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После этого каршеринг столкнулся с такси, припаркованным возле автобусной остановки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре Московской области.