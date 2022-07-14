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1 час назад

В Москве произошло смертельное ДТП с грузовым манипулятором

Lenta.ru

В Москве произошло смертельное ДТП с участием грузового манипулятора. Об этом в четверг, 14 июля, со ссылкой на столичное управление Госавтоинспекции сообщает АГН «Москва».

В Москве произошло смертельное ДТП с грузовым манипулятором
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Авария случилась на 36-м километре Киевского шоссе. По данным ГИБДД, грузовое транспортное средство совершило наезд на пешеходов, в результате чего один человек погиб, еще один — пострадал.

По предварительным данным, водители двух автомобилей остановились в крайней правой полосе, чтобы устранить поломку: в процессе буксировки у них порвался трос.

«Двигаясь в попутном направлении, большегруз совершил наезд на стоявшие транспортные средства и находившихся на проезжей части водителя и пассажира одной из "ГАЗелей"», — рассказали в пресс-службе.

9 июля водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Новосибирске.

ДТП,ГИБДД,
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