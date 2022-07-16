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4 часа назад

В Северодвинске в ДТП с маршрутным автобусом пострадали 16 человек

ТАСС

Дорожная авария с участием тягача и пассажирского автобуса произошла в субботу в Северодвинске. В результате ДТП пострадали 16 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

В Северодвинске в ДТП с маршрутным автобусом пострадали 16 человек
Фото: ТАССТАСС

"Водитель автобуса ПАЗ 1976 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз". В результате столкновения пострадали 16 человек", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, шести пассажирам медики оказали разовую помощь на месте, еще 10 доставлены в больницу, где их осмотрят врачи. По предварительной информации, госпитализация им не потребуется.

По данным областной прокуратуры, в ДТП попал маршрутный автобус №22. По факту инцидента проводится проверка.

ДТП,Генпрокуратура РФ,
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