В Северодвинске в ДТП с маршрутным автобусом пострадали 16 человек

Дорожная авария с участием тягача и пассажирского автобуса произошла в субботу в Северодвинске. В результате ДТП пострадали 16 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

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"Водитель автобуса ПАЗ 1976 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз". В результате столкновения пострадали 16 человек", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, шести пассажирам медики оказали разовую помощь на месте, еще 10 доставлены в больницу, где их осмотрят врачи. По предварительной информации, госпитализация им не потребуется.