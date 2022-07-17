Ученица автошколы погибла в аварии во время занятий

В Австрии женщина погибла на мотоцикле на тренировочной стоянке автошколы во время занятий, сообщает ОЕ24.

Инцидент произошел вечером 15 июля. Под наблюдением инструктора 41-летняя женщина получала первые уроки вождения на мотоцикле. Ближе к концу занятий она решила сделать еще один круг на тренировочной площадке, чтобы отработать приемы старта и остановки. В какой-то момент женщина врезалась в дерево.