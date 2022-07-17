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56 минут назад

Ученица автошколы погибла в аварии во время занятий

Газета.Ru

В Австрии женщина погибла на мотоцикле на тренировочной стоянке автошколы во время занятий, сообщает ОЕ24.

Ученица автошколы погибла в аварии во время занятий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел вечером 15 июля. Под наблюдением инструктора 41-летняя женщина получала первые уроки вождения на мотоцикле. Ближе к концу занятий она решила сделать еще один круг на тренировочной площадке, чтобы отработать приемы старта и остановки. В какой-то момент женщина врезалась в дерево.

Несмотря на то, что женщина проводила занятия в защитной одежде и шлеме, она получила серьезные травмы головы и скончалась. По какой причине она потеряла управление мотоциклом, пока неясно. 75-сильный байк направили на экспертизу.

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