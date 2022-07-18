Пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин в Башкирии

«По одной из версии, 23-летний местный житель за рулём Audi A5 допустил наезд на четырёх женщин, которые, предположительно, шли навстречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в тексте сообщения.