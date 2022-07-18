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3 часа назад

Пьяный водитель насмерть сбил четырех девушек в Башкирии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Нетрезвый водитель в Бакалинском районе Башкирии наехал на пешеходов на обочине дороги села, погибли четыре девушки, сообщил глава ГИБДД региона Владимир Севастьянов.

Пьяный водитель насмерть сбил четырех девушек в Башкирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По одной из версии, 23-летний местный житель за рулем Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли на встречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. Освидетельствование водителя показало 0.333 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», – написал Севастьянов в своем Telegram-канале.

В прокуратуре Башкирии уточнили, что пьяный водитель наехал на компанию пешеходов, шедших по обочине.

«В результате аварии четверо девушек скончались на месте от полученных травм. Одна из них является несовершеннолетней, трое в возрасте 18-19 лет», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Башкирии.

Отмечается, что ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – подчеркивается в сообщении.

Ранее пьяный водитель на угнанной машине насмерть сбил двух девочек в Пермском крае.

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