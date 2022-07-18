Пьяный водитель насмерть сбил четырех девушек в Башкирии

«По одной из версии, 23-летний местный житель за рулем Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли на встречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. Освидетельствование водителя показало 0.333 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», – написал Севастьянов в своем Telegram-канале.