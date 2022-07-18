В Ставропольском крае в ДТП на трассе погибли три человека

Прокуратура на Ставрополье начала проверку по факту ДТП в Предгорном округе на трассе Ессентуки — Юца — Этока, в результате которого погибли три человека.

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Как сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, в результате чего на месте ДТП погибли 2 пассажира отечественного авто, водитель скончался по пути в больницу.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.