Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+31° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
3 часа назад

В Ставропольском крае в ДТП на трассе погибли три человека

RT на русском

Прокуратура на Ставрополье начала проверку по факту ДТП в Предгорном округе на трассе Ессентуки — Юца — Этока, в результате которого погибли три человека.

В Ставропольском крае в ДТП на трассе погибли три человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, в результате чего на месте ДТП погибли 2 пассажира отечественного авто, водитель скончался по пути в больницу.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в региональном управлении МВД России заявили, что водитель в Башкирии в нетрезвом состоянии сбил насмерть четырёх женщин, которые шли вдоль дороги.

ДТП,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители