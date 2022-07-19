В Башкирии в ДТП погибли три человека

На 196 км федеральной трассы Уфа - Оренбург столкнулись автомобили Ford Focus и Lada Largus. Трое человек погибло, еще троих госпитализировали. ДТП произошло около 05:00 по местному времени (03:00 мск) во вторник, сообщили в пресс-службе ГИБДД Республики Башкортостан.