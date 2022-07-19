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4 часа назад

В Башкирии в ДТП погибли три человека

ТАССиещё 1

На 196 км федеральной трассы Уфа - Оренбург столкнулись автомобили Ford Focus и Lada Largus. Трое человек погибло, еще троих госпитализировали. ДТП произошло около 05:00 по местному времени (03:00 мск) во вторник, сообщили в пресс-службе ГИБДД Республики Башкортостан.

В Башкирии в ДТП погибли три человека
Фото: ТАССТАСС

"В результате аварии оба водителя и один пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. Госпитализированы три пассажира Largus", - сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

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