На 22-м км МКАД столкнулись семь автомобилей

В районе 22-го км МКАД произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"В районе 22-го км внутренний стороны МКАД произошло столкновение трех автомобилей, один после ДТП загорелся. В дальнейшем в них въехали еще четыре автомобиля. Погиб один человек и двое получили травмы", - сказал собеседник агентства.
В результате аварии перекрыли три полосы движения. По данным онлайн-карт, на внутренней стороне трассы, начиная с моста через Москва-реку, образовался многокилометровый затор.