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3 часа назад

На 22-м км МКАД столкнулись семь автомобилей

ТАССиещё 11

В районе 22-го км МКАД произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На 22-м км МКАД столкнулись семь автомобилей
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"В районе 22-го км внутренний стороны МКАД произошло столкновение трех автомобилей, один после ДТП загорелся. В дальнейшем в них въехали еще четыре автомобиля. Погиб один человек и двое получили травмы", - сказал собеседник агентства.

В результате аварии перекрыли три полосы движения. По данным онлайн-карт, на внутренней стороне трассы, начиная с моста через Москва-реку, образовался многокилометровый затор.

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